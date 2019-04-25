«Енисей» прервал девятиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Оренбург»

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Красноярский «Енисей» одержал победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Енисей» прервал девятиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Оренбург»
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Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Енисею» принесли голы Александра Соболева, забившего на 36-й минуте с пенальти, и Александра Кутьина, поразившего ворота гостей на 93-й минуте.

В составе «Оренбурга» на 80-й минуте отличился Джордже Деспотович.

Для команды Дмитрия Аленичева это первая победа в РПЛ с ноября 2018 года, когда она обыграла московское «Динамо» в рамках 15-го тура. С тех пор красноярцы потерпели пять поражений и четыре раза сыграли вничью.

«Енисей» с 16 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Оренбург» с 35 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что в РФС рассказали о шансах «Динамо» сыграть на новом стадионе в нынешнем сезоне.

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