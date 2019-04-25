Олимпийский чемпион по шорт-треку Григорьев завершил карьеру

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Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Владимир Григорьев объявил о завершении спортивной карьеры.
Олимпийский чемпион по шорт-треку Григорьев завершил карьеру
  • РИА Новости

По словам Григорьева, которые передаёт ТАСС, он займёт должность в тренерском штабе сборной России.

«С 1 июня будет объявлено официально, но по факту моя тренерская деятельность начнётся с 28 апреля, так как у нас сезон начинается раньше, но контракты подписываются позднее», — пояснил 36-летний спортсмен.

В активе Григорьева, помимо золота Игр-2014 в эстафете, также серебро в личном забеге на 1000 м. Он является пятикратным чемпионом Европы, а также серебряным призёром чемпионата мира.

Ранее Виктор Ан высказал мнение, что выводы о его готовности можно будет сделать примерно через год.

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