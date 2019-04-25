Медведев рассказал, получит ли Кокорин медаль после окончания сезона
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«У нас существуют строгие правила по поводу того, кто получает медаль. Это зависит от того, кто сколько провёл матчей. К любому футболисту будут применяться общие правила, включая Кокорина. О будущем Александра в команде говорить преждевременно», — цитирует Медведева Metaratings.
В текущем сезоне Кокорин провёл за «Зенит» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
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