Медведев рассказал, получит ли Кокорин медаль после окончания сезона

Президент клуба Российской премьер-лиги «Зенит» Александр Медведев заявил, что в команде существуют строгие правила относительно распределения медалей между футболистами, и отказался комментировать будущее арестованного нападающего Александра Кокорина.

«У нас существуют строгие правила по поводу того, кто получает медаль. Это зависит от того, кто сколько провёл матчей. К любому футболисту будут применяться общие правила, включая Кокорина. О будущем Александра в команде говорить преждевременно», — цитирует Медведева Metaratings.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Зенит» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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