Россиянка Кузнецова проиграла во втором круге теннисного турнира в Стамбуле

На турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле россиянка Светлана Кузнецова уступила спортсменке из Чехии Маркете Вондроушевой.

©Javier Rojas/ZUMAPRESS.com

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Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3. Матч продлился 1 час 17 минут. Таким образом, Кузнецова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира и покидает соревнования. Ранее теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне.