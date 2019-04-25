Россиянка Кузнецова проиграла во втором круге теннисного турнира в Стамбуле
На турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле россиянка Светлана Кузнецова уступила спортсменке из Чехии Маркете Вондроушевой.
- ©Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3. Матч продлился 1 час 17 минут.
Таким образом, Кузнецова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира и покидает соревнования.
Ранее теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне.
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