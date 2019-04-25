ВФЛА рассказала о количестве легкоатлетов, претендующих на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направила 271 заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

«По состоянию на утро 25 апреля к нам поступили 282 заявки от легкоатлетов, 271 из них уже отправлена в IAAF», — заявила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

В настоящее время IAAF предоставила нейтральный статус 67 российским легкоатлетам, в числе которых Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.

Ранее в ВФЛА рассказали, сколько заявок на нейтральный статус от российских атлетов передано в IAAF.