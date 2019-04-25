СМИ: «Реал» заинтересовался футболистом дортмундской «Боруссии» Санчо

Немецкая пресса сообщает, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хотел бы видеть в своей команде 19-летнего вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Как сообщает Bild, главный тренер «Реала» заинтересован в услугах 19-летнего британского футболиста Джейдона Санчо, который выступает за дортмундскую «Боруссию».

По информации прессы, немецкий клуб не отпустит своего игрока за сумму менее €180 млн. Также в числе претендентов на Санчо упоминаются «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Футболист перешёл в «Боруссию» в 2017 году. В текущем сезоне на счету Санчо 11 голов и 13 результативных передач в 30 матчах Бундеслиги.

Ранее Зидан высказался о доминировании «Барселоны» в чемпионате Испании по футболу.