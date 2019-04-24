Зидан высказался о доминировании «Барселоны» в чемпионате Испании по футболу

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Главный тренер мадридского «Реала» порассуждал о причинах доминирования «Барселоны» в испанской Примере в последние годы.
Зидан высказался о доминировании «Барселоны» в чемпионате Испании по футболу
  • Reuters

«Тут много причин, нет какой-то одной. Могу сказать, что в следующем сезоне мы постараемся начать чемпионат максимально хорошо, поскольку в ином случае будет сложно», — цитирует специалиста Marca.

Он добавил, что национальное первенство должно быть главной целью «Реала» в следующем сезоне. При этом он отметил, что у коллектива из Мадрида больше чемпионских титулов, чем у «Барселоны».

«У нас 33 чемпионских титула. Сколько у «Барселоны»? Если вы говорите мне о цифрах, то у «Реала» больше чемпионских титулов. Тут дело не в том, что мне нужно как-то защищаться, а в том, что вы говорите, что в последнее время они лучше выступают в Примере», — сказал Зидан.

При этом он подчеркнул, что намерен изменить динамику в пользу «Реала».

Ранее сообщалось, что «Реал» потерял шансы на победу в Примере.

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