Овечкин о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ: мы старались изо всех сил
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«Мы старались изо всех сил и никогда не винили в ошибках кого-то одного. Мы бились 82 матча регулярного чемпионата и семь матчей сейчас. Мы расстроены и разочарованы, особенно после прошлого сезона. Но сейчас уже ничего нельзя сделать», — сказал Овечкин после матча.
«Вашингтон» уступил «Каролине» на своей площадке в седьмой игре серии первого раунда НХЛ со счётом 3:4 (2ОТ).
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Вашингтона» Овечкин, Кузнецов и Орлов получили вызов в сборную России.