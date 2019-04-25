Овечкин о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ: мы старались изо всех сил

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал итог серии первого раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнз», по итогам которой его команда прекратила борьбу за Кубок Стэнли.

«Мы старались изо всех сил и никогда не винили в ошибках кого-то одного. Мы бились 82 матча регулярного чемпионата и семь матчей сейчас. Мы расстроены и разочарованы, особенно после прошлого сезона. Но сейчас уже ничего нельзя сделать», — сказал Овечкин после матча.

«Вашингтон» уступил «Каролине» на своей площадке в седьмой игре серии первого раунда НХЛ со счётом 3:4 (2ОТ).

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Вашингтона» Овечкин, Кузнецов и Орлов получили вызов в сборную России.