Бывшая жена рассказала о любви Мамаева к роскоши

Юлия Евтух, бывшая гражданская жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о любви футболиста к дорогим вещам.

«Жить начал с размахом. Я помню, как, начав хорошо зарабатывать, зашёл в магазин брендовой одежды, бросил на стол пачку денег: «Хочу крутые шмотки. На все!» Продавщицы принялись суетиться, бегать вокруг важного клиента. Из бутика вышел весь в вещах очень дорогой марки: от кепки до, извините, трусов. Дома с гордостью продемонстрировал все до единой этикетки», — цитирует Евтух «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Караван историй».

Бывшая гражданская жена спортсмена рассказала, что в своё время Мамаев приобрёл «телефон определённой фирмы», отдав за него большую сумму денег. По её словам, в ресторане хавбек «Краснодара» любил класть ключи от машины на центр стола, чтобы официанты могли видеть, на каком автомобиле он ездит.

Евтух также выразила мнение, что в этом плане Кокорин очень похож на Мамаева.

Ранее бывшая гражданская жена Мамаева рассказала, что в 2016 году хавбек «Зенита» Роман Широков ударил его по лицу.