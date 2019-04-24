Бывшая жена Мамаева: Широков дал Паше в глаз в 2016 году

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Юлия Евтух, бывшая гражданская жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте между ним и бывшим хавбеком «Зенита» Романом Широковым.
Бывшая жена Мамаева: Широков дал Паше в глаз в 2016 году
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В 2013-м убрали из ЦСКА. В 2016-м Роман Широков дал ему в глаз: как говорили, за то, что совсем распоясался, хамил тренеру. Очевидцы рассказывали, что, получив по лицу, Мамаев стал вести себя потише», — цитирует Евтух «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Караван историй».

Бывшая жена Мамаева также подтвердила, что после неудачного выступления на чемпионате Европы по футболу 2016 года её супруг и форвард «Зенита» Александр Кокорин отмечали это событие в одном из ночных клубов Монте-Карло.

При этом она добавила, что этот эпизод был не единственным.

«Просто тогда они попались: кто-то их сфотографировал, и снимки попали в прессу. В другие вечера было то же самое», — добавила Евтух.

Ранее супруга Павла Мамаева Алана рассказала, что ей разрешили созваниваться с мужем.

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