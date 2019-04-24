Звонарёва уступила Азаренко в первом круге турнира WTA в Штутгарте
Россиянка Вера Звонарёва потерпела поражение от представительницы Белоруссии Виктории Азаренко в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
- ©Harry Langer/DeFodi
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 5:7, 4:6.
Следующей соперницей Азаренко станет чешка Каролина Плишкова.
Ранее Маргарита Гаспарян обыграла Михаэлу Бузэрнеску на турнире WTA в Стамбуле.
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