На матче «Зенит» — «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей

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Стало известно приблизительное количество болельщиков, которые посетят матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».
На матче «Зенит» — «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте клуба с берегов Невы, на игре ожидается 44 тыс. фанатов. При этом крыша «Газпром Арены» будет закрыта.

Встреча состоится 24 апреля в 21:00 мск.

Ранее Артём Дзюба был назван лучшим игроком 24-го тура РПЛ.

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