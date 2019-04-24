На матче «Зенит» — «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей

Стало известно приблизительное количество болельщиков, которые посетят матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».

Как сообщается на официальном сайте клуба с берегов Невы, на игре ожидается 44 тыс. фанатов. При этом крыша «Газпром Арены» будет закрыта.

Встреча состоится 24 апреля в 21:00 мск.

Ранее Артём Дзюба был назван лучшим игроком 24-го тура РПЛ.