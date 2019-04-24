Баскетболист «Портленда» выругался в прямом эфире после победы
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«Было тяжело смотреть за игрой. После третьей четверти я подумал: «Пошло всё к чёрту», уж извините меня, друзья», — приводит слова спортсмена Reddit NBA.
Нуркич пропускал серию из-за травмы и пришёл на пятый матч с «Оклахомой», чтобы поддержать партнёров. Он отметил, что был уверен в победе «Портленда», если он появится на игре.
«У меня не было сомнений. Горжусь командой», — добавил Нуркич.
«Портленд» выиграл серию со счётом 4:1.
Ранее Дэмьен Лиллард установил рекорд плей-офф НБА.