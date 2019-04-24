Олимпийская чемпионка Пхёнчхана по фигурному катанию объявила о своей беременности
- РИА Новости
Об этом 35-летняя уроженка Украины, выступающая за Германию в дуэте с Бруно Массо, рассказала в своём Instagram.
Супругом Савченко является британский художник Лиам Кросс.
Помимо золота Игр-2018, в активе Савченко две бронзы Олимпиад 2010 и 2014 годов, шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также четыре золотые и пять серебряных медалей первенств Европы. С 2004 по 2014 год она выступала в паре с Робином Шолковы, а с 2015-го — с Массо.
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