Опрос: 62% россиян не знали о проведении матчей за Кубок Гагарина
- РИА Новости
Согласно полученным результатам, 55% респондентов безразличны к хоккею, причём среди 18—24-летних эта доля выше — 67%. Всего 6% опрошенных сообщили, что являются болельщиками.
О проведении матчей за Кубок Гагарина было известно 32% опрошенных, при этом 22% не смотрели игры, а узнавали их результаты через СМИ и в интернете. При этом 62% россиян вообще не знали о проведении матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее КХЛ сообщила о рекорде посещаемости матчей в сезоне-2018/19.