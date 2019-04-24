Опрос: 62% россиян не знали о проведении матчей за Кубок Гагарина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, посвящённый вовлечённости россиян в хоккей.

Согласно полученным результатам, 55% респондентов безразличны к хоккею, причём среди 18—24-летних эта доля выше — 67%. Всего 6% опрошенных сообщили, что являются болельщиками.

О проведении матчей за Кубок Гагарина было известно 32% опрошенных, при этом 22% не смотрели игры, а узнавали их результаты через СМИ и в интернете. При этом 62% россиян вообще не знали о проведении матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее КХЛ сообщила о рекорде посещаемости матчей в сезоне-2018/19.