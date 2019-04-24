Российский футбольный клуб может создать комплект формы с портретом Бузовой
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба в Instagram, объявившая конкурс на лучший дизайн-макет третьего комплекта формы.
Опубликованную видеозапись с футболистками, обсуждающими представленные варианты, пресс-служба сопроводила подписью: «Разрешит ли Ольга Бузова сыграть в форме с её фотографией?».
«Енисей» с 2017 года выступает в высшем дивизионе чемпионата России среди женских команд и по итогам трёх туров нынешнего розыгрыша турнира занимает четвёртое место.
Ранее сообщалось, что женщина впервые обслужит матч Лиги 1 в качестве главного арбитра.