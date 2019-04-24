СМИ: Футболист «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить главного тренера

Защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу поставил лайк под записью в соцсети с призывом уволить главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Об этом сообщает CalcioNews24.

Отмечается, что это не первый случай подобного поведения игрока. Прежде он оценил запись с ограблениями в адрес «Ювентуса» после поражения от «Аякса» в Лиге чемпионов.

24-летний Канселу играет за «Ювентус» с 2018 года. В его активе 1 гол и 8 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах. Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался от идеи приобретения Марсело.