Арбитр Иванов рассудит «Краснодар» и ЦСКА в 26-м туре РПЛ
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ассистентами Иванова станут Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Резервным арбитром назначен Виталий Мешков, в инспектором матча — Николай Иванов.
Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе 28 апреля. Начало встречи — в 19:00.
По итогам 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. ЦСКА, в активе которого 41 очко, — четвёртый.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назван лучшим игроком 24-го тура РПЛ.