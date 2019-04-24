Арбитр Иванов рассудит «Краснодар» и ЦСКА в 26-м туре РПЛ

Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым рассудит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ассистентами Иванова станут Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Резервным арбитром назначен Виталий Мешков, в инспектором матча — Николай Иванов.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе 28 апреля. Начало встречи — в 19:00.

По итогам 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. ЦСКА, в активе которого 41 очко, — четвёртый.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назван лучшим игроком 24-го тура РПЛ.