«Спартак» выиграл регулярный чемпионат России по гандболу
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- РИА Новости
В последнем туре красно-белые одолели краснодарский СКИФ со счётом 33:27 и набрали 39 очков.
Таким образом, москвичи опередили на один балл «Чеховских медведей», которые стали вторыми.
В плей-офф турнира также вышли «Университет-Нева» (Санкт-Петербург), СКИФ, «Динамо-Виктор» (Ставрополь), «Динамо» (Астрахань), «СГАУ-Саратов» и «Пермские медведи».
Ранее сообщалось, что перенёсший операцию тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вернулся в больницу.