«Спартак» выиграл регулярный чемпионат России по гандболу

Московский «Спартак» занял первое место по итогам регулярного чемпионата России по гандболу.

В последнем туре красно-белые одолели краснодарский СКИФ со счётом 33:27 и набрали 39 очков.

Таким образом, москвичи опередили на один балл «Чеховских медведей», которые стали вторыми.

В плей-офф турнира также вышли «Университет-Нева» (Санкт-Петербург), СКИФ, «Динамо-Виктор» (Ставрополь), «Динамо» (Астрахань), «СГАУ-Саратов» и «Пермские медведи».

Ранее сообщалось, что перенёсший операцию тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вернулся в больницу.