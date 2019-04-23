«Челси» не сумел обыграть «Бёрнли» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» и «Бёрнли» сыграли вничью в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:2.

В составе «Челси» на 12-й и 14-й минутах отличились Н'Голо Канте и Гонсало Игуаин. За «Бёрнли» на 8-й и 24-й минутах забили Джеффри Хендрик и Эшли Барнс.

Несмотря на такой результат «Челси», набрав 67 очков, опередил «Арсенал» и занял четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» с 40 очками — на 15-й позиции.

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