Янг рассказал о настрое МЮ на дерби с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы должны извиниться перед фанатами за поражение от «Эвертона». У нас будет сложный матч с «Манчестер Сити». Мы знаем, насколько он важен. Если вы не можете подготовиться к дерби Манчестера, с вами что-то не так», — приводит слова Янга пресс-служба клуба.

Он выразил уверенность, что команда сможет хорошо подготовиться к предстоящей игре.

«Сегодня мы разочарованы поражением в последнем матче, но должны довольно быстро встряхнуться и прийти в себя. У нас осталось четыре матча, которые нужно выиграть. Если бы нам сказали о такой ситуации в октябре, мы бы приняли её с радостью», — добавил 33-летний защитник.

Перенесённый матч 31-го тура между МЮ и «Сити» пройдёт 24 апреля на «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка. «Горожане», борющиеся с «Ливерпулем» за титул, с 86 баллами вторые.

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