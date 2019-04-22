Аршавин объяснил, почему не столь активен в социальных сетях

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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, почему он активно не ведёт свои страницы в соцсетях.
Аршавин объяснил, почему не столь активен в социальных сетях
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Я уже говорил, что я и Instagram — это две противоположности. Однако современные реалии и моя нынешняя деятельность требуют того, чтобы я этим занимался. Веду соцсети постольку-поскольку, как могу и умею, редко прошу кого-то помочь. Буду продолжать в том же духе. Если увижу, что надо переформатироваться, то буду меняться», — пояснил Аршавин.

Ранее он рассказал, что необходимо «Зениту», чтобы выиграть один из еврокубков.

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