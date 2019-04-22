Аршавин объяснил, почему не столь активен в социальных сетях
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
«Я уже говорил, что я и Instagram — это две противоположности. Однако современные реалии и моя нынешняя деятельность требуют того, чтобы я этим занимался. Веду соцсети постольку-поскольку, как могу и умею, редко прошу кого-то помочь. Буду продолжать в том же духе. Если увижу, что надо переформатироваться, то буду меняться», — пояснил Аршавин.
Ранее он рассказал, что необходимо «Зениту», чтобы выиграть один из еврокубков.