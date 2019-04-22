Аршавин объяснил, почему не столь активен в социальных сетях

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, почему он активно не ведёт свои страницы в соцсетях.

«Я уже говорил, что я и Instagram — это две противоположности. Однако современные реалии и моя нынешняя деятельность требуют того, чтобы я этим занимался. Веду соцсети постольку-поскольку, как могу и умею, редко прошу кого-то помочь. Буду продолжать в том же духе. Если увижу, что надо переформатироваться, то буду меняться», — пояснил Аршавин.

Ранее он рассказал, что необходимо «Зениту», чтобы выиграть один из еврокубков.