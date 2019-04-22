Ушёл из жизни член Зала славы IIHF Букач

На 83-м году жизни скончался экс-тренер сборной Чехии и Чехословакии, победитель чемпионата мира Лудек Букач.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF), на 83-м году жизни скончался бывший чешский хоккеист и тренер Лудек Букач.

В качестве игрока он становился серебряным призёром чемпионата мира. В 1996 году Букач победил на мировом первенстве в качестве тренера сборной Чехии.

В 2007 году он был введён в Зал славы IIHF. Причины смерти Букача не сообщаются.

Ранее сообщалось, что IIHF планирует проводить турниры по схожим с НХЛ правилам.