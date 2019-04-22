Тарпищев считает, что теннисисту Медведеву необходимо набрать мышечную массу

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал результат россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Монако и высказался о недостатках спортсмена.
Тарпищев считает, что теннисисту Медведеву необходимо набрать мышечную массу
  • Reuters

«После игры с Медведевым Джокович заявил, что не ожидал, что у того хватит сил довести матч до победы. И пока в этом проблема Медведева. Он здорово прогрессирует, играет умно, разнообразно, однако его организм пока недостаточно окреп, ему нужна мышечная масса», — сказал Тарпищев ТАСС.

Также президент ФТР добавил, что Медведев находится на правильном пути.

В четвертьфинале турнира в Монако россиянин одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Ранее сообщалось, что Медведев поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке АТР.

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