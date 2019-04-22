Кудерметова пробилась в основную сетку турнира WTA в Стамбуле
Российская теннисистка Вероника Кудерметова сумела пробиться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле, обыграв итальянку Мартину ди Джузеппе.
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
Счёт матча 6:4, 6:1. Встреча продолжалась один час и 10 минут.
Соперник Кудерметовой в первом раунде турнира станет известен позже.
Ранее сообщалось, что теннисистка Касаткина сохранила 22-ю позицию в рейтинге WTA.
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