Кудерметова пробилась в основную сетку турнира WTA в Стамбуле

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова сумела пробиться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле, обыграв итальянку Мартину ди Джузеппе.
Кудерметова пробилась в основную сетку турнира WTA в Стамбуле
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Счёт матча 6:4, 6:1. Встреча продолжалась один час и 10 минут.

Соперник Кудерметовой в первом раунде турнира станет известен позже.

Ранее сообщалось, что теннисистка Касаткина сохранила 22-ю позицию в рейтинге WTA.

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