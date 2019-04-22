СМИ: Погибла чемпионка России по тайскому боксу Мялина

По сообщениям прессы, в Москве было обнаружено тело 26-летней чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной.

Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка погибла в результате падения с большой высоты. Тело было обнаружено на козырьке подъезда дома на Кронштадтском бульваре.

Мялина была победителем Кубка России, чемпионкой Москвы и Московской области. Также входила в состав сборной страны, с которой принимала участие в чемпионате Европы.

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