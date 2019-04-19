Водитель в Курской области предстанет перед судом по делу о гибели спортсменов в ДТП

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В Курской области в суд направили уголовное дело против местного жителя, который обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Водитель в Курской области предстанет перед судом по делу о гибели спортсменов в ДТП
  • РИА Новости

Установлено, что 12 октября 2018 года автомобиль ВАЗ-211440 следовал по трассе Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной. В салоне, помимо водителя, находились три пассажира в возрасте от 14 до 22 лет. Они направлялись в Курчатов, чтобы принять участие в спарринге по боксу.

В это время машина САЗ-3507, двигавшаяся во встречном направлении, стала поворачивать налево и не уступила дорогу. В результате столкновения тренер и спортсмены погибли.

Дело передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.

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