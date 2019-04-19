Водитель в Курской области предстанет перед судом по делу о гибели спортсменов в ДТП
- РИА Новости
Установлено, что 12 октября 2018 года автомобиль ВАЗ-211440 следовал по трассе Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной. В салоне, помимо водителя, находились три пассажира в возрасте от 14 до 22 лет. Они направлялись в Курчатов, чтобы принять участие в спарринге по боксу.
В это время машина САЗ-3507, двигавшаяся во встречном направлении, стала поворачивать налево и не уступила дорогу. В результате столкновения тренер и спортсмены погибли.
Дело передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU сообщало, что суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов.