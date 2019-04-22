Отец Нурмагомедова перечислил российских бойцов, которые имеют шанс стать чемпионами UFC
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«Я думаю, следующим чемпионом станет Ислам Махачев. Это моё мнение. Также хорошо идут Забит Магомедшарипов и Пётр Ян. Магомед Анкалаев тоже сильный боец. Вот у этих ребят есть серьёзный потенциал», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в эфире YouTube-канала Bostanof.
Ислам Махачев добыл победу над Арманом Царумянов на UFC Fight Night 149, которая стала для бойца пятой подряд под эгидой организации.
Ранее Нурмагомедов поздравил Махачева с победой на UFC Fight Night 149.