Отец Нурмагомедова перечислил российских бойцов, которые имеют шанс стать чемпионами UFC

Абдулманап Нурмагомедов высоко оценивает потенциал Ислама Махачева, а также называет Петра Яна, Забита Магомедшарипова и Магомеда Анкалаева в числе потенциальных чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я думаю, следующим чемпионом станет Ислам Махачев. Это моё мнение. Также хорошо идут Забит Магомедшарипов и Пётр Ян. Магомед Анкалаев тоже сильный боец. Вот у этих ребят есть серьёзный потенциал», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в эфире YouTube-канала Bostanof.

Ислам Махачев добыл победу над Арманом Царумянов на UFC Fight Night 149, которая стала для бойца пятой подряд под эгидой организации.

Ранее Нурмагомедов поздравил Махачева с победой на UFC Fight Night 149.