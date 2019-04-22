Отец Нурмагомедова перечислил российских бойцов, которые имеют шанс стать чемпионами UFC

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Абдулманап Нурмагомедов высоко оценивает потенциал Ислама Махачева, а также называет Петра Яна, Забита Магомедшарипова и Магомеда Анкалаева в числе потенциальных чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Отец Нурмагомедова перечислил российских бойцов, которые имеют шанс стать чемпионами UFC
  • © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Я думаю, следующим чемпионом станет Ислам Махачев. Это моё мнение. Также хорошо идут Забит Магомедшарипов и Пётр Ян. Магомед Анкалаев тоже сильный боец. Вот у этих ребят есть серьёзный потенциал», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в эфире YouTube-канала Bostanof.

Ислам Махачев добыл победу над Арманом Царумянов на UFC Fight Night 149, которая стала для бойца пятой подряд под эгидой организации.

Ранее Нурмагомедов поздравил Махачева с победой на UFC Fight Night 149.

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