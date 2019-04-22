Бой Александра Емельяненко перенесён из-за падения спортсмена с велосипеда

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не примет участия в турнире «Битва на Волге 12» по причине падения с велосипеда.
Бой Александра Емельяненко перенесён из-за падения спортсмена с велосипеда
  • РИА Новости

«Мой друг Виктор, который выступает в спортивной дисциплине айронмен, организовал двухчасовую тренировку на велосипедах. Нагрузку я выдержал, но из-за неумения кататься разбился. Бой, который должен пройти в Самаре, перенесён», — написал в Instagram боец, прикрепив фото с разбитым лицом.

В рамках турнира «Битва на Волге 12» Александр Емельяненко должен был встретиться с бразильцем Луисом Энрике.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко может в декабре провести бой в Москве.

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