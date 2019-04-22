Хоккеист «Сан-Хосе» Гертл стал автором самого позднего гола в меньшинстве за всю историю плей-офф НХЛ
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- © Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
Шайба Томаша Гертла на 92-й минуте шестого матча серии плей-офф против «Вегаса» стала самой поздней в истории плей-офф НХЛ.
Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Каролины Харрикейнз» Фернандо Пизани, отличившемуся на 64-й минуте матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз».
Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» победил «Вегас» и сравнял счёт в серии первого раунда НХЛ.