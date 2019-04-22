Хоккеист «Сан-Хосе» Гертл стал автором самого позднего гола в меньшинстве за всю историю плей-офф НХЛ

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Забив в меньшинстве во втором овертайме матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс» (2:1, 2ОТ), игроки «Сан-Хосе Шаркс» установили историческое достижение.
Хоккеист «Сан-Хосе» Гертл стал автором самого позднего гола в меньшинстве за всю историю плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Шайба Томаша Гертла на 92-й минуте шестого матча серии плей-офф против «Вегаса» стала самой поздней в истории плей-офф НХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Каролины Харрикейнз» Фернандо Пизани, отличившемуся на 64-й минуте матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» победил «Вегас» и сравнял счёт в серии первого раунда НХЛ.

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