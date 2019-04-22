Мбаппе заявил о намерении остаться в ПСЖ

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Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе рад возвращению в «Реал» Зинедина Зидана, однако планирует остаться в своей нынешней команде.
Мбаппе заявил о намерении остаться в ПСЖ
  • Reuters
  • © Gonzalo Fuentes

«Я остаюсь в Париже. Но как бы там ни было, я рад за «Реал», рад, что вернулся Зидан. Буду следить за ними в качестве болельщика», — сказал Мбаппе в эфире Canal+.

ПСЖ за пять туров до окончания чемпионата Франции стал чемпионом Лиги 1. Мбаппе ведёт борьбу с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси за «Золотую бутсу». В чемпионате Франции форвард забил 30 мячей за 33 матча.

Ранее Мбаппе стал самым молодым футболистом, забившим 30 голов за сезон в Лиге 1.

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