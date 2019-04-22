Мбаппе стал самым молодым футболистом, забившим 30 голов за сезон в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вошёл в историю чемпионата Франции по футболу как самый молодой автор 30 голов за сезон.

Благодаря хет-трику в ворота «Монако» французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе достиг отметки в 30 голов за сезон. 20-летний форвард стал самым молодым игроком в истории Лиги 1, который сумел забить три десятка мячей в рамках одного чемпионата.

Всего в нынешнем сезоне на счету Мбаппе 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 36 голов.

Ранее сообщалось, что гол россиянина Головина не помог «Монако» избежать поражения в матче с ПСЖ.