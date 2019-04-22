ПАОК, принадлежащий российскому бизнесмену Саввиди, стал чемпионом Греции по футболу

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Клуб ПАОК, владельцем и президентом которого является российский бизнесмен Иван Саввиди, стал чемпионом Греции по футболу в сезоне-2018/19.
ПАОК, принадлежащий российскому бизнесмену Саввиди, стал чемпионом Греции по футболу
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Золотые медали коллектив из Салоник обеспечил себе за тур до окончания греческого чемпионата, разгромив «Левадиакос» со счётом 5:0 и став недосягаемым для ближайшего преследователя в лице «Олимпиакоса». Благодаря этому успеху ПАОК квалифицировался в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, где команда стартует в одном из отборочных раундов.

Чемпионский титул в сезоне-2018/19 стал для ПАОК третьим в истории клуба и первым с 1985 года.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Исландии по футболу Сверрир Ингасон перешёл из российского «Ростова» в ПАОК.

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