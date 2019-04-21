Футболист «Спартака» Ещенко рассказал о своём самочувствии после первого матча за полгода
- Андрей Ещенко
- РИА Новости
«Рассказов получил травму, тренер решил выпустить меня, чтобы я получил игровую практику. Почувствовал уверенность, я доволен. Никаких проблем со здоровьем нет, я же выхожу на поле», — сказал Ещенко после матча.
Также футболист добавил, что, имея численное преимущество, «Спартак» должен играть более агрессивно.
Ещенко не играл с 29 ноября 2018 года из-за травмы крестообразной связки колена.