Футболист «Спартака» Ещенко рассказал о своём самочувствии после первого матча за полгода

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко, не принимавший участия в официальных матчах с 29 ноября 2018 года, заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.

«Рассказов получил травму, тренер решил выпустить меня, чтобы я получил игровую практику. Почувствовал уверенность, я доволен. Никаких проблем со здоровьем нет, я же выхожу на поле», — сказал Ещенко после матча.

Также футболист добавил, что, имея численное преимущество, «Спартак» должен играть более агрессивно.

Ещенко не играл с 29 ноября 2018 года из-за травмы крестообразной связки колена.