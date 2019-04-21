Москалёва и Ерёмин добыли вторую победу на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте

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На чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар российская команда в составе Анастасии Москалёвой и Александра Ерёмина победила соперников из Греции.
Москалёва и Ерёмин добыли вторую победу на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте
  • РИА Новости

На чемпионате мира в Норвегии российская смешанная пара Москалёва — Ерёмин одержала вторую победу в группе F, обыграв греческий дуэт Елени Захария и Александрос Арампацис со счётом 15:0.

Следующий матч россияне сыграют 22 апреля против латвийского дуэта. В настоящий момент Москалёва и Ерёмин лидируют в своей группе вместе с американцами и испанцами.

Ранее сообщалось, что сборная России стартовала с победы на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте.

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