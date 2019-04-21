Фоньини стал первым итальянцем, победившим на теннисном турнире категории «Мастерс»

Итальянский теннисист Фабио Фоньини в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло обыграл серба Душана Лайовича.

Матч продлился 1 час 36 минут и завершился победой итальянца — 6:3, 6:4. Фоньини стал победителем турнира с призовым фондом €5,6 млн.

На пути к финалу итальянец обыграл вторую ракетку мира, Рафаэля Надаля, и третью — Александра Зверева. Фоньини стал первым представителем своей страны, побеждавшим на теннисном турнире категории «Мастерс».

Ранее сообщалось, что Звонарёва обыграла Шиникову во втором отборочном раунде турнира WTA в Штутгарте.