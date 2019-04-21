Ян признался, что был атакован фанатами Нурмагомедова в Instagram

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил, что его высказывание об обладателе пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове не понравилось поклонникам.
Ян признался, что был атакован фанатами Нурмагомедова в Instagram
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«Я заблокировал приблизительно 300 фанатов Нурмагомедова. Может, неправильно делал, что отвечал гадостью на гадость. Но я такой, какой есть, не могу промолчать. Никого не хотел задевать, наверное, неправильно всё преподнесли», — заявил Ян в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

Пётр Ян в одном из своих интервью заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова зрелищным бойцом.

Ранее Ян заявил, что многие узнали о Нурмагомедове благодаря Макгрегору.

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