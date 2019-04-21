Ян признался, что был атакован фанатами Нурмагомедова в Instagram
- @UFCEurope
«Я заблокировал приблизительно 300 фанатов Нурмагомедова. Может, неправильно делал, что отвечал гадостью на гадость. Но я такой, какой есть, не могу промолчать. Никого не хотел задевать, наверное, неправильно всё преподнесли», — заявил Ян в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».
Пётр Ян в одном из своих интервью заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова зрелищным бойцом.
Ранее Ян заявил, что многие узнали о Нурмагомедове благодаря Макгрегору.