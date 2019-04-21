В «Ювентусе» заявили, что Дибала останется в команде

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратичи высказался о будущем аргентинского нападающего команды Пауло Дибалы.

«Конечно, Пауло Дибала останется. Он игрок «Ювентуса». Очевидно, что он им и останется», — цитирует функционера Sky Sport Italia.

Он также рассказал, что в конце сезона руководство клуба проведёт совещание, на котором будут обсуждать дальнейшие планы коллектива.

«У нас уже есть некоторые идеи того, как улучшить наш клуб», — добавил Паратичи.

«Ювентус» стал чемпионом Италии за пять туров до конца турнира.

Ранее Криштину Роналду заявил, что гордится, что внёс вклад в историю «Ювентуса».