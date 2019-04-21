В «Ювентусе» заявили, что Дибала останется в команде
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«Конечно, Пауло Дибала останется. Он игрок «Ювентуса». Очевидно, что он им и останется», — цитирует функционера Sky Sport Italia.
Он также рассказал, что в конце сезона руководство клуба проведёт совещание, на котором будут обсуждать дальнейшие планы коллектива.
«У нас уже есть некоторые идеи того, как улучшить наш клуб», — добавил Паратичи.
«Ювентус» стал чемпионом Италии за пять туров до конца турнира.
Ранее Криштину Роналду заявил, что гордится, что внёс вклад в историю «Ювентуса».