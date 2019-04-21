Роналду о чемпионстве «Ювентуса»: горжусь, что внёс вклад в историю клуба

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в итальянской Серии А.
Роналду о чемпионстве «Ювентуса»: горжусь, что внёс вклад в историю клуба
  • Reuters

«Чемпионы Италии! Горжусь тем, что внёс свой вклад в написание истории этого выдающегося клуба, который очень хотел меня и за который для меня честь выступать», — написал спортсмен в своём Instagram.

Он подчеркнул, что туринский коллектив доминировал в сложном турнире. Португалец также назвал «Ювентус» сильной и потрясающей командой.

«Я счастлив. Мы сильная и потрясающая команда! И это только начало! Великий «Юве», — добавил Роналду.

«Ювентус» стал чемпионом Италии за пять туров до окончания соревнований.

Ранее Кьеллини поделился впечатлениями о совместных выступлениях с Роналду в «Ювентусе».

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