Роналду о чемпионстве «Ювентуса»: горжусь, что внёс вклад в историю клуба
- Reuters
«Чемпионы Италии! Горжусь тем, что внёс свой вклад в написание истории этого выдающегося клуба, который очень хотел меня и за который для меня честь выступать», — написал спортсмен в своём Instagram.
Он подчеркнул, что туринский коллектив доминировал в сложном турнире. Португалец также назвал «Ювентус» сильной и потрясающей командой.
«Я счастлив. Мы сильная и потрясающая команда! И это только начало! Великий «Юве», — добавил Роналду.
«Ювентус» стал чемпионом Италии за пять туров до окончания соревнований.
Ранее Кьеллини поделился впечатлениями о совместных выступлениях с Роналду в «Ювентусе».