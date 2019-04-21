Кьеллини поделился впечатлениями о совместных выступлениях с Роналду в «Ювентусе»

Капитан туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини, после того, как его коллектив гарантировал себе чемпионский титул в Серии А, отметил вклад в командный успех португальского нападающего Криштиану Роналду, а также рассказал, как 34-летний форвард повлиял на него самого.

«Роналду пришел в команду с большим смирением, каждый день помогая «Ювентусу» стать лучше. Находясь рядом с ним, я многому смог научился. Он выбрал «Ювентус», чтобы доказать, что является лучшим и может добиваться успеха», — передаёт слова Кьеллини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Также капитан «Ювентуса» добавил, что гордится статусом капитана «старой синьоры». Ранее Роналду рассказал о планах на следующий сезон.