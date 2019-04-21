Солдатова завоевала два золота на этапе КМ по художественной гимнастике
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- globallookpress.com
Российская гимнастка выиграла золото в упражнениях с обручем с результатом 21,250 балла.
Второй стала её соотечественница Анастасия Гузенкова (20,500 балла), замкнула тройку лучших украинка Влада Никольченко (19,900).
Также Солдатова победила в упражнениях с мячом с результатом 20,800 балла.
Серебро на счету Боряны Калейн из Болгарии (20,400). Третье место заняла Гузенкова (20,300).
Ранее российские гимнастки победили в групповом многоборье на этапе КМ в Узбекистане.