Солдатова завоевала два золота на этапе КМ по художественной гимнастике

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Россиянка Александра Солдатова одержала победы в двух упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в узбекском Ташкенте.
Солдатова завоевала два золота на этапе КМ по художественной гимнастике
  • ©BEAUTIFUL SPORTS
  • globallookpress.com

Российская гимнастка выиграла золото в упражнениях с обручем с результатом 21,250 балла.

Второй стала её соотечественница Анастасия Гузенкова (20,500 балла), замкнула тройку лучших украинка Влада Никольченко (19,900).

Также Солдатова победила в упражнениях с мячом с результатом 20,800 балла.

Серебро на счету Боряны Калейн из Болгарии (20,400). Третье место заняла Гузенкова (20,300).

Ранее российские гимнастки победили в групповом многоборье на этапе КМ в Узбекистане.

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