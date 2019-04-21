Солдатова завоевала два золота на этапе КМ по художественной гимнастике

Россиянка Александра Солдатова одержала победы в двух упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в узбекском Ташкенте.

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Российская гимнастка выиграла золото в упражнениях с обручем с результатом 21,250 балла. Второй стала её соотечественница Анастасия Гузенкова (20,500 балла), замкнула тройку лучших украинка Влада Никольченко (19,900). Также Солдатова победила в упражнениях с мячом с результатом 20,800 балла. Серебро на счету Боряны Калейн из Болгарии (20,400). Третье место заняла Гузенкова (20,300). Ранее российские гимнастки победили в групповом многоборье на этапе КМ в Узбекистане.