Боец UFC Волков принял вызов на бой от Оверима

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков, который из-за проблем со здоровьем не смог принять участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, принял вызов голландца Алистара Оверима.
Боец UFC Волков принял вызов на бой от Оверима
  • @volkov_alex / instagram

«Оверим одержал победу вчера в Санкт-Петербурге и вызвал меня на бой. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности и закончу начатое дело», — написал Волков в своём Instagram.

Он также поздравил его с победой над Алексеем Олейником, но подчеркнул, что не увидел от представителя Нидерландов чего-то нового. 

Изначально вместо Олейника на бой с Оверимом в Санкт-Петербурге должен был выйти Волков.

Ранее Оверим заявил, что не хотел драться с Олейником.

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