Боец UFC Волков принял вызов на бой от Оверима
- @volkov_alex / instagram
«Оверим одержал победу вчера в Санкт-Петербурге и вызвал меня на бой. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности и закончу начатое дело», — написал Волков в своём Instagram.
Он также поздравил его с победой над Алексеем Олейником, но подчеркнул, что не увидел от представителя Нидерландов чего-то нового.
Изначально вместо Олейника на бой с Оверимом в Санкт-Петербурге должен был выйти Волков.
Ранее Оверим заявил, что не хотел драться с Олейником.