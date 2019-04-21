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Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио»

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«Денвер Наггетс» переиграл «Сан-Антонио Спёрс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио»
  • © Reuters

Встреча состоялась в Сан-Антонио и завершилась победой гостей — 117:103.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Его одноклубник разыгрывающий Джамал Маррей набрал 24 балла.

В составе хозяев 24 очка в свой актив записал Ламаркус Олдридж.

Таким образом, «Денвер» сравнял счёт в серии — 2:2.

Ранее «Филадельфия» обыграла «Бруклин» в рамках плей-офф НБА.

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