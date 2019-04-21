«Сент-Луис» выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ с «Виннипегом»

«Сент-Луис Блюз» одолел «Виннипег Джетс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе «блюзменов» хет-трик оформил Джейден Шварц. У гостей отличились Дастин Бафлин и Брайан Литтл.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сыграл 18 минут 47 секунд, нанёс три броска в створ ворот и сделал два силовых приёма.

Таким образом, «Сент-Луис» выиграл серию и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

Ранее три очка Овечкина помогли «Вашингтону» повести в серии плей-офф НХЛ с «Каролиной».