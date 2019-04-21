Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» повести в серии плей-офф НХЛ с «Каролиной»
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:0.
В составе хозяев дубль оформил Никлас Бекстрём, по разу отличились Бретт Коннолли, Том Уилсон, Ник Дауд (буллит) и Александр Овечкин.
Последний также отметился двумя результативными передачами, набрав за матч три очка. Другой российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две передачи.
Таким образом, «Вашингтон» снова вышел вперёд в серии — 3:2.
Ранее сообщалось, что Александр Радулов был назван первой звездой матча серии плей-офф «Нэшвилл» — «Даллас».