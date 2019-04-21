Оверим считает преждевременным ставить Нурмагомедова в один ряд с Емельяненко

Голландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алистар Оверим считает, что россиянину Хабибу Нурмагомедову необходимо провести ещё несколько боёв, чтобы его наследие могло быть сопоставлено с достижениями его соотечественника Фёдора Емельяненко.

«Сложно сказать, кто добился большего. Федор уже стал звездой, сформировался,а Хабиб продолжает сиять. Нам ещё надо увидеть несколько побед Хабиба, прежде, чем мы сможем поставить его в один ряд с Фёдором», — сказал голландец.

В главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге Алистар Оверим нокаутировал Алексея Олейника.

Ранее сообщалось, что польский боец UFC Тыбура получил сотрясение мозга на турнире в Санкт-Петербурге.