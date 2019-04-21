Оверим считает преждевременным ставить Нурмагомедова в один ряд с Емельяненко
«Сложно сказать, кто добился большего. Федор уже стал звездой, сформировался,а Хабиб продолжает сиять. Нам ещё надо увидеть несколько побед Хабиба, прежде, чем мы сможем поставить его в один ряд с Фёдором», — сказал голландец.
В главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге Алистар Оверим нокаутировал Алексея Олейника.
Ранее сообщалось, что польский боец UFC Тыбура получил сотрясение мозга на турнире в Санкт-Петербурге.