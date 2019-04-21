Классон считает, что «Краснодар» позволил «Зениту» создать слишком много моментов

Футболист «Краснодара» Виктор Классон считает, что в матче против «Зенита» (2:3) его команде не удалось нейтрализовать Артёма Дзюбу, которому соперник активно доставлял мяч.

«Мы позволили «Зениту» создать слишком много голевых шансов, особенно в начале матча. У нас не вышло нейтрализовать Дзюбу, «Зенит» активно играл на него, навешивал мяч. Мы сами неплохо выглядели в атаке, но по счёту видно, что «Зенит» играл лучше», — сказал Классон.

Также игрок «Краснодара» добавил, что для него не важно, кто забивает гол, а значение имеет только командный результат.

Ранее Иванович заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита».