«Ювентус» стал первым клубом из топ-5 лиг Европы, выигравшим чемпионат страны восемь раз подряд
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Об этом сообщает Opta.
Прежде «Ювентус» делил первое место с французским «Лионом», в активе которого было также семь титулов подряд.
Теперь же бьянконери стали единственным клубом из топ-5 европейских чемпионатов — АПЛ, Серия А, Бундеслига, Примера и Лига 1, — выигравшим внутреннее первенство восьмой раз подряд.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» взял верх над «Фиорентиной» в матче Серии А благодаря автоголу Пессельи.