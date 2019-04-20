«Ювентус» стал первым клубом из топ-5 лиг Европы, выигравшим чемпионат страны восемь раз подряд

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Туринский «Ювентус» установил рекорд по числу побед подряд в чемпионате страны среди клубов из топ-5 футбольных лиг Европы.
«Ювентус» стал первым клубом из топ-5 лиг Европы, выигравшим чемпионат страны восемь раз подряд
  • Reuters

Об этом сообщает Opta.

Прежде «Ювентус» делил первое место с французским «Лионом», в активе которого было также семь титулов подряд.

Теперь же бьянконери стали единственным клубом из топ-5 европейских чемпионатов — АПЛ, Серия А, Бундеслига, Примера и Лига 1, — выигравшим внутреннее первенство восьмой раз подряд.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» взял верх над «Фиорентиной» в матче Серии А благодаря автоголу Пессельи.

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