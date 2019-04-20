«Ювентус» взял верх над «Фиорентиной» в матче Серии А благодаря автоголу Пессельи

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Туринский «Ювентус» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 33-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус» взял верх над «Фиорентиной» в матче Серии А благодаря автоголу Пессельи
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине на «Альянц Стэдиум», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Фиорентины» на шестой минуте забил Никола Миленкович. «Ювентус» ответил голом Алекса Сандро на 37-й минуте. Исход матча на 53-й минуте решил Харман Песселья, срезавший мяч в ворота своей команды и тем самым принёсший победу бьянконери.

Такой результат позволил «Ювентусу», набравшему 87 очков, досрочно стать чемпионом Серии А. «Фиорентина» с 40 очками осталась на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что «Лацио» на своём поле проиграл аутсайдеру Серии А «Кьево».

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