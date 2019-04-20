«Лацио» на своём поле проиграл аутсайдеру Серии А «Кьево»

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Римский «Лацио» потерпел поражение от «Кьево» в матче 33-го тура итальянской Серии А.
«Лацио» на своём поле проиграл аутсайдеру Серии А «Кьево»
  • ©Fotografo01/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Кьево» принесли голы Эмануэла Вигнато и Перпарима Хетемая, забивших на 49-й и 51-й минутах.

«Лацио» ответил голом Фелипе Кайседо на 67-й минуте.

«Кьево» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. «Лацио» с 52 баллами — восьмой.

Ранее сообщалось, что «Милан» упустил победу в матче Серии А с «Пармой».

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