«Лацио» на своём поле проиграл аутсайдеру Серии А «Кьево»
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Встреча, прошедшая на олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Кьево» принесли голы Эмануэла Вигнато и Перпарима Хетемая, забивших на 49-й и 51-й минутах.
«Лацио» ответил голом Фелипе Кайседо на 67-й минуте.
«Кьево» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. «Лацио» с 52 баллами — восьмой.
Ранее сообщалось, что «Милан» упустил победу в матче Серии А с «Пармой».